Эрдоган призвал убрать руки с Сирии

Эрдоган: Турция способна разгромить всех боевиков в Сирии

Турция способна разгромить всех боевиков на сирийской территории, в то время как другим государствам следует отказаться от участия в событиях в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

В частности, Эрдоган призвал страны «убрать руки» с Сирии. Он добавил, что Турция обладает достаточным потенциалом, чтобы разгромить всех боевиков на территории страны, включая курдские формирования и «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Турецкий лидер также назвал курдских боевиков наибольшей угрозой для Сирии. Эрдоган добавил, что их ждет неизбежное уничтожение в случае, если группировка откажется сложить оружие.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что Анкара начала обратный отсчет времени до начала боевых действий в Сирии.