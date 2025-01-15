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13:40, 15 января 2025Мир

Эрдоган призвал убрать руки с Сирии

Эрдоган: Турция способна разгромить всех боевиков в Сирии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Турция способна разгромить всех боевиков на сирийской территории, в то время как другим государствам следует отказаться от участия в событиях в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

В частности, Эрдоган призвал страны «убрать руки» с Сирии. Он добавил, что Турция обладает достаточным потенциалом, чтобы разгромить всех боевиков на территории страны, включая курдские формирования и «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Турецкий лидер также назвал курдских боевиков наибольшей угрозой для Сирии. Эрдоган добавил, что их ждет неизбежное уничтожение в случае, если группировка откажется сложить оружие.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что Анкара начала обратный отсчет времени до начала боевых действий в Сирии.

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