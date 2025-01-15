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15:15, 15 января 2025Мир

Фицо захотел дать пощечину школьнику с символикой Украины

Фицо: школьнику, не пожавшему руку главе Словакии Пеллегрини, надо дать пощечину
Семен Александров (редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Djordje Kojadinovic / File Photo / Reuters

Школьнику с символикой Украины, не пожавшему руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, надо дать пощечину. Так на инцидент, произошедший на церемонии вручения наград победителям олимпиад и медалистам, отреагировал премьер-министр страны Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Школьник Симон Оманик с прикрепленной к пиджаку лентой в цветах украинского флага отказался пожать руку президенту страны, после чего назвал главу государства популистом, мошенником и вруном, которому неправильно пожимать руку.

«Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трех первых руководителей государства, то я, во-первых, спросил бы его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители, а в-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда и положено, на глазах у всех СМИ», — прокомментировал инцидент Фицо, назвав Оманика «хамоватым подростком».

По его словам, президент страны допустил ошибку, сказав, что уважает школьника, хотя «уважать тут нечего».

Ранее вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар рассказал, что премьер Словакии приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы и посетит парад Победы 9 мая.

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