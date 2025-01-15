Фон дер Ляйен удостоилась одной премии с Зеленским

Главе ЕК фон дер Ляйен присудили премию имени Карла Великого

Председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен присудили премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Глава ЕК будет удостоена премии 2025 года как «сильный голос Европы в мире», представляющий интересы региона в эпоху вызовов. Среди ее заслуг перечислены сдерживание пандемии COVID-19, продвижение климатической повестки, а также объединение проевропейского большинства в руководстве Европейского союза. В совете директоров премии отметили, что фон дер Ляйен смогла «потеснить оппонентов, сомневающихся и скептиков».

«Мировой порядок меняется, и Европа должна действовать. Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за эту стратегическую задачу Европейского союза, и она с ней справляется», — заявили в совете, объясняя свое решение.

Премия Карла Великого была учреждена в 1950 году и вручается ежегодно. В мае 2023 года ее наградили президента Украины Владимира Зеленского.

