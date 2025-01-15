Глава МИД Украины обвинил польского министра в провокациях

Глава МИД Украины Сибига: Польский министр делает провокационные заявления

Украина трактует заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша об усталости его страны от украинского конфликта, как недружественное. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

Он также заявил, что в Польше есть политики, продолжающие играть на антиукраинских эмоциях. Сибига добавил, что Украина на все подобные заявления реагирует откровенно и призывает «не использовать эти чувствительные вопросы, по которым мы имеем сейчас прогресс, в конъюнктурных политических целях».

Глава МИД Украины добавил, что в демократии невозможно заставить политика прекратить делать какие-либо заявления, но их возможно минимизировать, лишив почвы и сделав пустыми. Он заключил, что для этого Украина и Польша должны идти навстречу друг другу в вопросах, которые болезненны для общества, но нуждаются в решении.

Ранее Сибига заявил, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным остается в силе. Министр добавил, что подход избранного президента США Дональда Трампа «мир через силу» якобы соотносится с «формулой мира» Зеленского.