Глава МИД Украины ответил на вопрос о запрете на переговоры с Путиным

Запрет президента Украины Владимира Зеленского на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».
«По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») действует», — подчеркнул дипломат.
Сибига ответил на вопрос о запрете на переговоры с Путиным, комментируя взаимодействие с США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. По словам главы МИД Украины, на данный момент вопрос переговоров с Россией в каком-либо формате не рассматривался.