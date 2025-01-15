Глава МИД Украины ответил на вопрос о запрете на переговоры с Путиным

Глава МИД Украины Сибига: Запрет на прямые переговоры с Путиным остается в силе

Запрет президента Украины Владимира Зеленского на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») действует», — подчеркнул дипломат.

Сибига ответил на вопрос о запрете на переговоры с Путиным, комментируя взаимодействие с США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. По словам главы МИД Украины, на данный момент вопрос переговоров с Россией в каком-либо формате не рассматривался.