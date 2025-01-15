Глава МИД Украины оценил альтернативы НАТО

Сибига: Украина не примет альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности

Украина не примет альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Членство Украины в НАТО — это неизменный приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства», — подчеркнул дипломат. Глава МИД Украины также заявил о якобы провале Будапештского меморандума.

Сибига оценил альтернативы НАТО и обвинил блок в «исторической близорукости» из-за отказа дать Украине членство на саммите в Бухаресте в 2008 году. По его словам, двусторонние соглашения о гарантиях безопасности для Киева являются подготовкой ко вступлению в альянс, а не полноценным форматом сотрудничества.

Ранее Сибига ответил на вопрос о запрете на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы МИД Украины, на данный момент вопрос переговоров с Россией в каком-либо формате не рассматривался.

