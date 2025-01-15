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15:42, 15 января 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины рассказал о потребности в сотнях тысяч снарядов

Глава МИД Украины Сибига: Киеву необходимы сотни тысяч снарядов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украине необходимо восполнить дефицит в сотни тысяч снарядов. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Речь идет о сотнях тысяч снарядов разного калибра. Среди них — скажу обтекаемо — наиболее дефицитного и наиболее нужного нашим артиллеристам», — рассказал Сибига, отвечая на вопрос о чешской инициативе о закупке снарядов.

По его словам, Украине не хватает средств для того, чтобы получить снаряды, в направлении чего идет работа с партнерами Киева.

Ранее Сибига заявил, что Украина не примет альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности. Глава МИД Украины также заявил о якобы провале Будапештского меморандума.

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