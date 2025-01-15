Глава МИД Украины рассказал о потребности в сотнях тысяч снарядов

Глава МИД Украины Сибига: Киеву необходимы сотни тысяч снарядов

Украине необходимо восполнить дефицит в сотни тысяч снарядов. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Речь идет о сотнях тысяч снарядов разного калибра. Среди них — скажу обтекаемо — наиболее дефицитного и наиболее нужного нашим артиллеристам», — рассказал Сибига, отвечая на вопрос о чешской инициативе о закупке снарядов.

По его словам, Украине не хватает средств для того, чтобы получить снаряды, в направлении чего идет работа с партнерами Киева.

Ранее Сибига заявил, что Украина не примет альтернативные членству в НАТО гарантии безопасности. Глава МИД Украины также заявил о якобы провале Будапештского меморандума.