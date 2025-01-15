Глава Минобороны призвал ввести в российских школах новый предмет

Глава Минобороны Белоусов предложил ввести в школах курс о подвигах героев ВОВ

Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал ввести в российских школах новый предмет — курс о подвигах героев Великой Отечественной войны (ВОВ). С таким предложением он выступил на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

«Предлагается ввести в учебных заведениях курс о защитниках Отечества, участниках Великой Отечественной войны», — обозначил Белоусов.

По словам главы оборонного ведомства, этот курс можно будет дополнять новыми фактами и именами героев по итогам поисковых мероприятий.

Ранее Белоусов призвал признать смерть без вести пропавших во времена Великой Отечественной войны солдат. По его словам, во время поисковых мероприятий и архивных работ удается установить судьбы солдат Красной армии, которые были взяты в плен или получили несовместимые с жизнью ранения, но при этом числились пропавшими без вести.