Министр обороны призвал признать смерть без вести пропавших на войне солдат

Глава МО РФ Белоусов призвал признать смерть без вести пропавших в ВОВ солдат

Министр обороны России (МО РФ) Андрей Белоусов призвал признать смерть без вести пропавших во времена Великой Отечественной войны солдат. С такой инициативой к президенту России Владимиру Путину он обратился на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

Как рассказал Белоусов, во время поисковых мероприятий и архивных работ удается установить судьбы солдат Красной армии, которые были взяты в плен или получили несовместимые с жизнью ранения, но при этом числились пропавшими без вести.

«В кратчайшие сроки в министерстве обороны будет подготовлен соответствующий приказ», — заверил глава оборонного ведомства.

Ранее Путин заявил о необходимости присвоить звания всем участникам Великой Отечественной войны. Речь идет о звании «Почетный гражданин».