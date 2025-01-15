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15:36, 15 января 2025Россия

Министр обороны призвал признать смерть без вести пропавших на войне солдат

Глава МО РФ Белоусов призвал признать смерть без вести пропавших в ВОВ солдат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Харичков / РИА Новости

Министр обороны России (МО РФ) Андрей Белоусов призвал признать смерть без вести пропавших во времена Великой Отечественной войны солдат. С такой инициативой к президенту России Владимиру Путину он обратился на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

Как рассказал Белоусов, во время поисковых мероприятий и архивных работ удается установить судьбы солдат Красной армии, которые были взяты в плен или получили несовместимые с жизнью ранения, но при этом числились пропавшими без вести.

«В кратчайшие сроки в министерстве обороны будет подготовлен соответствующий приказ», — заверил глава оборонного ведомства.

Ранее Путин заявил о необходимости присвоить звания всем участникам Великой Отечественной войны. Речь идет о звании «Почетный гражданин».

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