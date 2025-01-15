Голливудского режиссера обвинили в плагиате

У режиссера М. Найта Шьямалана потребовали 81 миллион долларов за плагиат

Известного режиссера М. Найта Шьямалана обвинили в плагиате. Об этом сообщает издание The Independent.

Режиссер Франческа Грегорини, которая подала иск к автору «Шестого чувства» и других хитов, считает, что Шьямалан в своем сериале позаимствовал ключевые элементы из ее фильма. Речь о шоу «Дом с прислугой», в котором, по мнению женщины, присутствуют моменты из ее картины 2013 года «Эмануэль и правда о рыбах».

Согласно информации источника, сумма иска Грегорини к Шьямалану составила 81 миллион долларов (почти 8,9 миллиарда рублей). Сообщается, что на ближайшем заседании суда присяжные будут смотреть фильм истца и первые три эпизода «Дома с прислугой», чтобы оценить содержательную часть обоих произведений на совпадения.

Ранее стало известно, что получившую премию «Грэмми» Майли Сайрус обвинили в плагиате.