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18:41, 17 сентября 2024Культура

Получившую «Грэмми» Майли Сайрус обвинили в плагиате

TMZ: Майли Сайрус обвинили в плагиате песни Бруно Марса

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В хите Flowers, который принес американской певице Майли Сайрус премию «Грэмми», увидели плагиат трека исполнителя Бруно Марса When I was your man. Об этом пишет TMZ.

На артистку подала в суд компания Tempo Music Investments, которая заявляет, что доля авторских прав на композицию певца принадлежит ей. В иске говорится, что песни Сайрус и Марса имеют много музыкальных сходств, являющихся результатом «намеренного копирования».

Ранее сообщалось, что Бруно Марс задолжал миллионы долларов казино в Лас-Вегасе. По словам инсайдеров, сумма долга артиста составляет 50 миллионов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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