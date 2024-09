Получившую «Грэмми» Майли Сайрус обвинили в плагиате

TMZ: Майли Сайрус обвинили в плагиате песни Бруно Марса

В хите Flowers, который принес американской певице Майли Сайрус премию «Грэмми», увидели плагиат трека исполнителя Бруно Марса When I was your man. Об этом пишет TMZ.

На артистку подала в суд компания Tempo Music Investments, которая заявляет, что доля авторских прав на композицию певца принадлежит ей. В иске говорится, что песни Сайрус и Марса имеют много музыкальных сходств, являющихся результатом «намеренного копирования».

Ранее сообщалось, что Бруно Марс задолжал миллионы долларов казино в Лас-Вегасе. По словам инсайдеров, сумма долга артиста составляет 50 миллионов долларов.