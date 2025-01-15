Иран отверг создание военного альянса с Россией

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран и Москва не намерены создавать военный альянс

Тегеран и Москва не намерены создавать военный альянс, подписывая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его цитирует ТАСС.

«Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», — сказал иранский министр.

Аракчи подчеркнул, что договор не направлен против третьих стран и никак не ограничивает стороны в сотрудничестве с другими государствами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

