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19:16, 15 января 2025Мир

Кандидат на пост госсекретаря США назвал нереалистичным возврат Украиной территорий

Рубио: Идея, что Украина вернется к границам до начала СВО, нереалистична
Семен Александров (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nathan Howard / Reuters

Идея о том, что Украина сможет вернуться к границам до начала специальной военной операции (СВО), абсолютна нереалистична. Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США, сенатор Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Украина не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», — сказал он.

По его словам, дипломатические усилия по прекращению украинского конфликта должны учитывать реальность.

Ранее советники избранного президента США Дональда Трампа признали, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы. Они отметили, что обещание решить конфликт в первый день на посту президента — сочетание «предвыборного бахвальства» и недостаточно верной оценки конфликта и времени, необходимого для его разрешения.

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