Клава Кока похвасталась фигурой в бикини на пляжных фото

Певица Клава Кока похвасталась фигурой в вязаном бикини на пляжных фото

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, похвасталась фигурой в откровенном виде на пляжных фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя поп-исполнительница поделилась снимками с отдыха на острове Маврикий. Знаменитость предстала на размещенных кадрах в вязаном бикини белого цвета, состоящем из бюстгальтера с объемными аппликациями в виде цветов и плавок с завязками. При этом она подчеркнула талию прозрачной мини-юбкой.

Также на размещенных кадрах можно заметить, что артистка дополнила свой внешний вид вязаным чокером, украшенном ракушками.

В декабре прошлого года Клава Кока призналась в похудении после расставания с возлюбленным Александром Повериным. Тогда певица заявила, что находится на новом жизненном этапе, на котором достигла своей лучшей формы.