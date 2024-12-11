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18:47, 11 декабря 2024Ценности

Клава Кока рассказала о похудении после расставания с возлюбленным

Екатерина Ештокина

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) призналась в похудении после расставания с возлюбленным Александром Повериным. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

28-летняя исполнительница рассказала, что на новом жизненном этапе достигла своей лучшей формы. «Я себя прекрасно чувствую и ощущаю. Еще и похудела! Никаких ночных жоров, никаких сладостей. Я в своей лучшей форме и рада видеть себя в зеркале — это поднимает мне настроение», — подчеркнула звезда.

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Помимо этого, тем, кто проживает негативные эмоции, знаменитость порекомендовала не сидеть дома и направлять энергию в любимое дело. Вдобавок она посоветовала радовать себя независимо от состояния.

Ранее в декабре Клава Кока вышла на публику в оголяющем тело образе. Певица вышла на публику в черном комплекте, состоящем из мини-юбки и топа с глубоким декольте.

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