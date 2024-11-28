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10:21, 28 ноября 2024Ценности

Клава Кока вышла на публику в оголяющем тело образе

Российская певица Клава Кока пришла на премьеру фильма в оголяющем тело наряде
Екатерина Ештокина

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) пришла на премьеру фильма «Звезды в Сибири» в оголяющем тело образе. Сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), начитывающем 8,2 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница вышла на публику в черном комплекте, состоящем из мини-юбки с длинными отрезами ткани и топа с рукавами и глубоким декольте, который обнажал ее живот.

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Данный наряд был декорирован массивным украшением на груди. Помимо этого, звезда надела темные капроновые колготки. Образ певицы завершила укладка и мейкап.

Ранее в ноябре Клава Кока показала фото в бюстгальтере. Она предстала в широких джинсах с низкой посадкой и блестящем нижнем белье, расшитом стразами.

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