Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:17, 12 ноября 2024Ценности

Клава Кока показала фото в бюстгальтере

Российская певица Клава Кока показала фото в бюстгальтере со стразами
Екатерина Ештокина

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фото в откровенном образе. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), начитывающем 8,2 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в широких джинсах с низкой посадкой и блестящем бюстгальтере, расшитом стразами. При этом звезда продемонстрировала стройную талию и кубики пресса. В то же время артистка распустила светлые волосы и нанесла макияж с графическим стрелками.

Ранее в ноябре Клава Кока снялась в платье с иллюзией голого тела. Певица позировала перед камерой в облегающем полупрозрачном макси-платье нюдового оттенка из материала с эффектом кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор заявил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях

      Врач предупредила об опасности свеклы для некоторых людей

      Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

      В Белоруссии решил выйти из президентской гонки еще один кандидат

      Стволовые клетки впервые восстановили зрение

      Экипаж российского самолета доложил о НЛО над Москвой. Объектов было около 20

      Полуголый россиянин решил прокатиться на метро и попал на видео Росгвардии

      Марго Робби показала фигуру в коротком топе спустя девять дней после родов

      Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам

      Мужчина украл трусики и оставил записку с извинениями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше