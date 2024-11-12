Российская певица Клава Кока показала фото в бюстгальтере со стразами

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фото в откровенном образе. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), начитывающем 8,2 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в широких джинсах с низкой посадкой и блестящем бюстгальтере, расшитом стразами. При этом звезда продемонстрировала стройную талию и кубики пресса. В то же время артистка распустила светлые волосы и нанесла макияж с графическим стрелками.

Ранее в ноябре Клава Кока снялась в платье с иллюзией голого тела. Певица позировала перед камерой в облегающем полупрозрачном макси-платье нюдового оттенка из материала с эффектом кожи.