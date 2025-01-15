Жилье в России подешевеет на треть

Экономист Зайнуллин: Скидки на квартиры в 2025 году достигнут 25-30 %

В 2025 году квартиру в России можно будет приобрести на треть дешевле рыночной стоимости. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» дал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Скидки на жилье в этом году, как ожидает эксперт, могут достигнуть 25-30 процентов. Тем не менее соотношение цен, по словам Зайнуллина, сохранится. Лидерские позиции останутся за Москвой, где цены за «однушки» с текущих 12 миллионов рублей опустятся до 9-10 миллионов. Следом идут Сочи (стоимость снизится с 11 миллионов рублей до 8-9 миллионов) и Санкт-Петербург (с 7,5 миллиона рублей до 5,5-6 миллионов). Проценты по рыночной ипотеке в наступившем 2025-м окажутся вдвое-втрое дороже арендной платы. При оформлении кредита на десять лет за квартиру стоимостью 9 миллионов рублей придется платить около 210 тысяч рублей ежемесячно, по льготной ипотеке — 100 тысяч рублей, прогнозирует Зайнуллин.

«Рынок жилой недвижимости будет либо медленно сползать вниз, либо стремительно падать в зависимости от поведения государства, банков, застройщиков и покупателей», — предрекает экономист. На цены повлияет комплекс причин — от пузыря на рынке жилья до запредельных условий по льготной ипотеке.

Ранее риелторы рассказали об уровне арендных ставок в первом полугодии 2025 года. Цены на съемное жилье к весне стабилизируются, а затем вновь окажутся под влиянием инфляции и ключевой ставки.