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11:11, 15 января 2025Мир

В США задержали трех человек по подозрению в поджоге

В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге лесов, вызвавших масштабные пожары в Калифорнии. Об этом заявил глава полицейского департамента городского округа Джим Макдоннелл, передает Reuters.

«В воскресенье ночью наши офицеры в [округе] Северный Голливуд ответили на вызов в связи с [появлением] возможного подозреваемого в поджоге, который использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар», — рассказал глава полицейского департамента.

Макдоннелл добавил, что в понедельник, 13 января, были задержаны еще двое подозреваемых.

Ранее стало известно, что в Южной части Калифорнии вспыхнули еще два новых лесных пожара. Кроме того, 14 января американский Центр прогнозирования климата Национальной метеорологической службы предупредил, что на следующей неделе в Калифорнии могут возникнуть еще большие возгорания.

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