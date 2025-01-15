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08:40, 15 января 2025Мир

В Калифорнии вспыхнули новые пожары

Axios: В Калифорнии вспыхнули еще два лесных пожара
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Ryder / Reuters

В южной части Калифорнии вспыхнули еще два новых лесных пожара. Об этом сообщает американский портал Axios.

«По меньшей мере два лесных пожара вспыхнули в Южной Калифорнии ввиду критической пожароопасной погоды и стали причиной новых эвакуаций», — пишет интернет-издание.

Кроме того, что американский Центр прогнозирования климата Национальной метеорологической службы предупредил во вторник, 14 января, что на следующей неделе в Калифорнии могут начаться более серьезные пожары.

Ранее подсчитали, что ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов.

ЖЗЛ
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