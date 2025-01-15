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06:54, 15 января 2025Экономика

Маск резко прокомментировал обвинения в нарушении правил покупки акций Twitter

Маск назвал сломанной организацией регулятор США, подавший на него в суд
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко ответил на обвинения в нарушениях, допущенных при приобретении соцсети Twitter (переименована в X).

Он раскритиковал комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд. Бизнесмен назвал ее «сломанной организацией», которая «тратит время на ерунду». При этом настоящие преступления остаются безнаказанными, отметил он.

В SEC утверждают, что Маск не подал сведения о бенефициарном владении, раскрывающие факт приобретения им более 5 процентов находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, поскольку это привело бы к росту цен на акции. По данным регулятора, предприниматель продолжил скупку акций по искусственно заниженным ценам, что позволило ему недоплатить по меньшей мере 150 миллионов долларов.

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