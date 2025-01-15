Регулятор США подал иск против Маска

Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на Илона Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против американского предпринимателя Илона Маска за нарушения, которые предположительно были допущены при приобретении соцсети Twitter (переименована в X). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебные материалы.

Как следует из документов, бизнесмен не подал в SEC сведения о бенефициарном владении, раскрывающие факт приобретения им более 5 процентов находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, поскольку это привело бы к росту цен на акции. В результате Маск продолжил скупку акций по искусственно заниженным ценам, что позволило ему недоплатить не менее 150 миллионов долларов.

В свою очередь, адвокаты предпринимателя оспорили жалобу SEC. По словам одного из правозащитников Маска, миллиардер не сделал «ничего плохого».