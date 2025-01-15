Москвичам пообещали теплый февраль

Синоптик Вильфанд: Февраль в Москве и Московской области будет теплым

Предстоящий февраль в Москве и Московской области будет теплым. Такую погоду в заключительный месяц зимы жителям столичного региона пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«В целом прогнозируется, что февраль [в Московском регионе] будет теплым, но будет одно-два понижения до 10-15 градусов ниже нуля. Поэтому с зимой еще рано прощаться», — поделился прогнозом синоптик. Что касается середины января, то Вильфанд рассказал, что в предстоящую ночь температура в Подмосковье составит минус один-шесть градусов, а в Москве минус два-четыре — так же, как и в минувшую.

Ранее в этот же день Вильфанд предупредил, что погода на юге страны в ближайшие дни будет аномально теплой. Так, температура в Краснодарском и Ставропольском краях превысит климатическую норму на семь-девять градусов.