На Украине заявили о переводе специалистов РЭБ в пехоту

Безуглая: Генштаб ВСУ планирует перевести специалистов РЭБ в пехоту

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует «по-тихому» перевести специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в пехоту. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«РЭБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня», — написала Безуглая.

Она отметила, что также планируется перевести узкопрофильных специалистов сначала в роты охраны, а затем определить как «ненужных» и отправить в пехоту. При этом сокращение штата штабов не планируется, подчеркнула депутат.

Ранее стало известно, что Верховная Рада продлила мобилизацию на Украине с 8 февраля по 9 мая. Продление мобилизации поддержали 310 депутатов, воздержался один парламентарий, против не проголосовал никто.