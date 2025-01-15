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22:27, 15 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о переводе специалистов РЭБ в пехоту

Безуглая: Генштаб ВСУ планирует перевести специалистов РЭБ в пехоту
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует «по-тихому» перевести специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в пехоту. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«РЭБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня», — написала Безуглая.

Она отметила, что также планируется перевести узкопрофильных специалистов сначала в роты охраны, а затем определить как «ненужных» и отправить в пехоту. При этом сокращение штата штабов не планируется, подчеркнула депутат.

Ранее стало известно, что Верховная Рада продлила мобилизацию на Украине с 8 февраля по 9 мая. Продление мобилизации поддержали 310 депутатов, воздержался один парламентарий, против не проголосовал никто.

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