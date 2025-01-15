На Западе предупредили Трампа о смене планов Путина по Украине

Меркурис: Трамп должен понять, что цели Путина по Украине сменились

Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского лидера Владимира Путина по вооруженному конфликту на Украине сменились. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает», — рассказал военный аналитик.

При этом Меркурис подчеркнул, что Трамп не имеет настоящей картины ситуации на линии фронта и опирается на ложные данные.

Ранее Меркурис заявил, что снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет на Украине не изменит ситуацию на фронте. По словам эксперта, у Украины и так не хватит ресурсов обучить большое количество молодых новобранцев, принудительная мобилизация которых закончится не чем иным, как уходом многих из них из жизни «абсолютно без всякой цели».