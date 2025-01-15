Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 15 января 2025Мир

На Западе предупредили Трампа о смене планов Путина по Украине

Меркурис: Трамп должен понять, что цели Путина по Украине сменились
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: File Photo / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что цели российского лидера Владимира Путина по вооруженному конфликту на Украине сменились. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Будь я советником Трампа, то я дал бы ему понять: то, чего Путин хотел добиться в феврале 2022 года, сильно отличается от того, чего он хочет добиться в 2025 году, особенно когда видно, что он побеждает», — рассказал военный аналитик.

При этом Меркурис подчеркнул, что Трамп не имеет настоящей картины ситуации на линии фронта и опирается на ложные данные.

Ранее Меркурис заявил, что снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет на Украине не изменит ситуацию на фронте. По словам эксперта, у Украины и так не хватит ресурсов обучить большое количество молодых новобранцев, принудительная мобилизация которых закончится не чем иным, как уходом многих из них из жизни «абсолютно без всякой цели».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      Дочь российского участника СВО оказалась под угрозой выселения из квартиры

      На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2

      Премьер одной страны ЕС приедет на парад Победы в Москве

      В России водитель автобуса с пассажирами внутри пошел на таран легковушки и попал на видео

      Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

      Из депозитария в российском городе неизвестные похитили более 20 миллионов рублей

      Россиянина осудили за совершенное изнасилование и расправу над женщиной 23 года назад

      Россию признали второй страной в мире по уровню военной мощи

      На Западе осудили призывы США к снижению мобилизационного возраста на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше