Аналитик Меркурис: Снижение возраста мобилизации на Украине ничего не изменит

Снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет на Украине не изменит ситуацию на фронте. Об этом в эфире YouTube-канала Duran сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, у Украины и так не хватит ресурсов обучить большое количество молодых новобранцев, принудительная мобилизация которых закончится не чем иным, как уходом многих из них из жизни «абсолютно без всякой цели».

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что западные союзники Киева могут потребовать снижения мобилизационного возраста на Украине ниже порога 18 лет. По его мнению, с приходом избранного президента США Дональда Трампа к власти Вашингтон потребует пересмотра роли американского государства в конфликте на Украине.