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11:35, 15 января 2025Интернет и СМИ

На Западе сделали неприятный прогноз для Зеленского

InfoBRICS: У Зеленского осталось мало вариантов из-за сокращения числа союзников
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У президента Украины Владимира Зеленского осталось мало вариантов по сохранению своей власти из-за сокращения числа союзников. Неприятный прогноз для украинского лидера сделал аналитик Лукас Лейроз в статье для западного портала InfoBrics.

«У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене», — считает автор публикации.

По мнению Лейроза, украинский президент предпринимает попытки не допустить экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного к власти и по этой причине пытается сохранить на своей стороне оставшихся союзников.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил участвовать в следующих выборах президента Украины. При этом отмечалось, что действующий украинский лидер будет баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

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