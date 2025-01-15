На Западе сообщили о планах ЕС ввести новые санкции против теневого флота России

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против новых судов теневого флота РФ

В 16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России могут войти санкции против так называемого теневого флота России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказали источники, пакет мер будет включать ограничения на десятки новых судов, входящих в «теневой флот» танкеров Москвы, перевозящих российскую нефть. Кроме того, планируется ввести дальнейший экспортный контроль над товарами, используемыми в военных целях.« Этот шаг также приведет к тому, что больше банков отключат от международных платежных систем SWIFT», — говорится в материале.

Ранее президент Финляндии Александо Стубб заявил, что «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками.

