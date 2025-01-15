Названа страна с наибольшей военной мощью

США заняли первую строчку в рейтинге военной мощи Global Firepower

США заняли первую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи среди государств. Список составил портал Global Firepower.

Для оценки военной мощи портал использует индекс, который вычисляется с учетом более 60 факторов. Среди них есть такие показатели, как количество воинских подразделений, логистические возможности, финансовое положение армии и географическое положение страны. Индекс военной мощи США составил 0,0744 единицы.

Второе место в рейтинге заняла Россия с индексом, равным 0,0788 единицы. Китай с аналогичным индексом расположился на третьей строчке. В первую пятерку также входят Индия и Южная Корея.

В октябре американский журнал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира за 2024 год, который возглавила Россия. Второе место в рейтинге заняла армия США, третьей по силе была признана израильская армия.