Одна страна нарастила импорт овощей из России в десятки раз

Индия за десять месяцев нарастила импорт овощей из России более чем в 20 раз

Индия за десять месяцев 2024 года увеличила импорт овощей из России более чем в 20 раз по сравнению с таким же периодом 2023 года — до 435 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В общей сложности в январе-октябре прошлого года РФ продала Индии корнеплодов и овощей на 435,4 миллиона долларов — в 23,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Импорт Нью-Дели российских овощей в октябре составил 17,1 миллиона долларов — это в 4,9 раза больше, чем в октябре 2023-го.

Отмечается, что в октябре ушедшего года в основном закупался нут, горох и чечевица.

Ранее стало известно, что по итогам ноября прошлого года Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию на 25 процентов, до 6,9 тысячи тонн. Достигнутый результат оказался рекордным для данного месяца.