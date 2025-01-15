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06:16, 15 января 2025Экономика

Одна страна нарастила импорт овощей из России в десятки раз

Индия за десять месяцев нарастила импорт овощей из России более чем в 20 раз
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Wendt / Unsplash

Индия за десять месяцев 2024 года увеличила импорт овощей из России более чем в 20 раз по сравнению с таким же периодом 2023 года — до 435 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В общей сложности в январе-октябре прошлого года РФ продала Индии корнеплодов и овощей на 435,4 миллиона долларов — в 23,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Импорт Нью-Дели российских овощей в октябре составил 17,1 миллиона долларов — это в 4,9 раза больше, чем в октябре 2023-го.
Отмечается, что в октябре ушедшего года в основном закупался нут, горох и чечевица.

Ранее стало известно, что по итогам ноября прошлого года Грузия нарастила поставки мандаринов в Россию на 25 процентов, до 6,9 тысячи тонн. Достигнутый результат оказался рекордным для данного месяца.

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