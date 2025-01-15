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22:49, 15 января 2025Силовые структуры

Офицеру ПВО вынесли приговор за сбитый над Крымом вертолет

«Ъ»: Офицера Пашкова посадили за вертолет Ми-8, сбитый вместо дрона над Крымом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Офицеру противовоздушной обороны (ПВО) Игорю Пашкову вынесли первый приговор за халатность, проявленную в процессе отражения предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров Крым. В результате вместо дрона противника был сбит российский вертолет Ми-8, об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Виновник чрезвычайного происшествия был приговорен к трем годам в колонии-поселении, в то же время суд отклонил иск Минобороны о взыскании с него около 200 миллионов рублей (стоимость сбитого вертолета). Инцидент повлек гибель трех человек.

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