Офицеру ПВО вынесли приговор за сбитый над Крымом вертолет

«Ъ»: Офицера Пашкова посадили за вертолет Ми-8, сбитый вместо дрона над Крымом

Офицеру противовоздушной обороны (ПВО) Игорю Пашкову вынесли первый приговор за халатность, проявленную в процессе отражения предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров Крым. В результате вместо дрона противника был сбит российский вертолет Ми-8, об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Виновник чрезвычайного происшествия был приговорен к трем годам в колонии-поселении, в то же время суд отклонил иск Минобороны о взыскании с него около 200 миллионов рублей (стоимость сбитого вертолета). Инцидент повлек гибель трех человек.