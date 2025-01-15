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16:08, 15 января 2025Экономика

ОПЕК спрогнозировал спрос на нефть в 2026 году

ОПЕК: Спрос на нефть в 2026 году будет устойчивым за счет Китая и Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

За счет Китая и Индии 2026 год будет еще одним годом устойчивого спроса на нефть. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на отчет ОПЕК.

По мнению экспертов картеля, в 2026 году мировое потребление нефти увеличится на 1,4 миллиона баррелей в день. Теоретически это позволит Саудовской Аравии и ее партнерам по ОПЕК+ возобновить остановленное производство. Однако оптимистичные перспективы картеля выглядят сомнительно из-за признаков замедления экономического роста в Китае.

Согласно отчету ОПЕК, потребление в КНР увеличится на 270 тысяч баррелей в стуки в 2026 году, или на 1,6 процента, а в Индии — на 270 тысяч баррелей в сутки, или на 4,7 процента. Однако в 2024 году импорт сырой нефти в Китай сократился. Есть мнение, что спрос на нефть там вскоре перестанет расти, поскольку страна переходит на электромобили.

В свою очередь, управление энергетической информации правительства США спрогнозировало рост избытка нефти в 2026 году.

Ранее Международное энергетическое агентство заявило, что в декабре 2024 года Россия сократила добычу нефти только на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, до 9,28 миллиона. Это в агентстве назвали превышением обязательств, взятых в рамках соглашения ОПЕК+.

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