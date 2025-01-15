Пилоты разбившегося под Актау самолета AZAL сами решили не садиться в Грозном

Пилоты разбившегося самолета AZAL сами приняли решение не садиться в Грозном

Экипаж пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) самостоятельно принял решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Диспетчеры давали экипажу данные по российским аэропортам, однако экипаж принял решение не садиться там.

«Более того, из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолета в переговорах с диспетчерами», — пишет издание.

Из записей также следует, что на самолет оказывалось внешнее воздействие, однако пилот не стал объявлять ЧС на борту.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился под казахстанским городом Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них спасти не удалось.