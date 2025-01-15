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07:52, 15 января 2025Бывший СССР

Украинский пограничник рассказал о необходимости побираться из-за коррупции

РИА Новости: Украинские военные из-за коррупции побираются на газ и бензин
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится побираться, чтобы обеспечить себя хотя бы газом и бензином. Об этом рассказал пленный украинский пограничник, его слова приводит РИА Новости.

«Наш командир прямыми словами так и написал, что государство "забило" на нас и мы должны сами себя обеспечивать и скидываться деньгами. (...) Мы постоянно скидывались на материалы, на газ, на бензин, чтобы как-то прожить, протянуть на этих позициях», — признался он.

Пленный украинец добавил, что коррупция — это крупная проблема, которая сильно деморализует бойцов ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что украинская армия распадается из-за коррумпированного командования ВСУ. По словам парламентария, в результате некачественных менеджмента и принимаемых наверху решений армия Украины «гниет и разваливается».

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