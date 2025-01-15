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15:17, 15 января 2025Мир

Подросток украл личные данные 19 миллионов французов

Parisien: 17-летний французский хакер украл личные данные 19 миллионов человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Во Франции 17-летний хакер украл личные данные 19,2 миллиона человек. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

По информации издания, осенью 2024 года подросток смог взломать базу оператора сотовой связи Free и в период с 8 по 21 октября получил доступ к личным данным клиентов. Несовершеннолетнего злоумышленника арестовали, на данный момент он находится под стражей уже более 48 часов.

Ранее стало известно, что хакеры научились взламывать смартфоны через голосовые сообщения. На телефон жертвы отправляется специально сформированное голосовое сообщение через мессенджер Google Messages. При этом от владельца устройства не требуется никаких действий.

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