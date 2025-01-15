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16:27, 15 января 2025Мир

Польша отказалась отправлять войска на Украину

Косиняк-Камыш: Польша не отправит миротворческие войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша не отправит свои миротворческие войска на Украину. Об этом в интервью Financial Times (FT) заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Когда будет представлен мирный план, мы готовы его обсудить. Однако государства, находящиеся на границе, не должны вводить свои войска на территорию Украины», — сказал он.

По словам главы польского оборонного ведомства, в рамках Североатлантического альянса необходимо больше разделения бремени и диверсификации.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что НАТО и Киев намерены нарастить производство оружия. Министр отметил, что соглашение было достигнуто между Варшавой, Германией, Францией, Великобританией и Италией.

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