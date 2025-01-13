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21:43, 13 января 2025Мир

Страны НАТО и Украина нарастят совместное производство оружия

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: НАТО и Киев нарастят производство оружия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Главы оборонных ведомств пяти европейских стран НАТО и Украины обсудили наращивание совместного производства вооружений на встрече в Хеленуве под Варшавой. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что соглашение было достигнуто между Варшавой, ФРГ, Францией, Великобританией и Италией.

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«Главным пунктом разговора с министром [обороны Украины Рустемом] Умеровым было развитие производственного потенциала между Европой и Украиной, между нашими и украинскими фирмами. <...> Такие возможности есть, и они до сих пор не используются», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что начало поставок США оружия Украине до начала СВО говорит о подготовке НАТО к конфликту с Россией. До этого в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон начал тайно передавать Киеву оборонительные вооружения еще до февраля 2022 года.

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