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16:23, 15 января 2025Мир

Польша захотела провести конференцию по восстановлению Украины

Премьер Туск: Польша готова провести конференцию по восстановлению Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша готова провести 3-ю международную конференцию по послевоенному восстановлению Украины. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова приводит телеканал TVP Info.

«Мы готовы организовать третий саммит по восстановлению Украины. Я надеюсь, что вместе мы убедим наших партнеров в том, что Польша является правильным партнером в этом процессе», — сказал глава правительства на конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Ранее на той же конференции Зеленский заявил, что независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы.

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