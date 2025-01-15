Польша захотела провести конференцию по восстановлению Украины

Премьер Туск: Польша готова провести конференцию по восстановлению Украины

Польша готова провести 3-ю международную конференцию по послевоенному восстановлению Украины. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова приводит телеканал TVP Info.

«Мы готовы организовать третий саммит по восстановлению Украины. Я надеюсь, что вместе мы убедим наших партнеров в том, что Польша является правильным партнером в этом процессе», — сказал глава правительства на конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Ранее на той же конференции Зеленский заявил, что независимость Украины является условием независимости Польши и других стран Европы.