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17:22, 15 января 2025Мир

Премьер Польши пообещал ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС

Туск: Польша будет стремиться ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС
Семен Александров (редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша будет стремиться ускорить переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) во время своего шестимесячного председательства в Совете ЕС. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет Bloomberg.

«Польское председательство выведет нас из тупика, в котором мы оказались в прошлом месяце, и ускорит процесс вступления», — сказал политик на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.

При этом агентство отмечает, что ЕС предстоит завершить в общей сложности 35 переговорных этапов, а Украина все еще находится в состоянии конфликта, поэтому процесс вступления, скорее всего, займет годы, а членство Украины в ЕС останется отдаленной перспективой.

Ранее глава правительства страны объявил, что Польша готова провести 3-ю международную конференцию по послевоенному восстановлению Украины. Варшава, подчеркнул он, постарается убедить ее участников в том, что является правильным партнером в этом процессе.

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