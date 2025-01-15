Приток денег в российские банки сравнили с ростом финансовой пирамиды

Экономист Гольдфайн: В ближайшее время никакого замораживания вкладов не будет

Та ситуация, которая сложилась в России с притоком средств населения на банковские вклады, напоминает финансовую пирамиду. Об этом заявил экономист Евгений Гольдфайн. Его процитировала ОСН.

По его словам, для выхода из этой ситуации есть только два варианта: заморозка вкладов или понижение стоимости российской валюты. Однако экономист убежден, что в ближайшее время никакого замораживания не случится, хотя есть риск, что банки не смогут долго выдерживать депозитную гонку с такими большими выплатами процентов, если только государство не окажет им поддержку.

«Надеюсь, до гиперинфляции не дойдет, и, надеюсь, экономика эти игры выдержит. Все-таки у нас ресурсы еще есть, и терпение населения почти безгранично», — заявил Гольдфайн.

При этом он подчеркнул, что пирамиды больших депозитных ставок экономика выдержать не может.

Ранее экономист Петр Щербаченко счел невозможной заморозку вкладов, так как это подорвало бы доверие к финансовой системе и негативно сказалось на экономике.

В Банке России информацию о заморозке вкладов назвали бессмыслицей и абсурдом. Такой шаг регулятор охарактеризовал как грубейшее нарушение прав граждан и компаний.