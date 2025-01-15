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15:13, 15 января 2025Россия

Путин озвучил священную задачу для россиян

Путин заявил, что служение Отечеству остается для всех россиян священной задачей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что служение Отечеству остается для всех жителей страны священной задачей, передает ТАСС с заседания оргкомитета «Победа».

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена были и остаются для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — озвучил такую задачу Путин.

По словам президента, каждый россиянин вносит свой вклад в сбережение родной страны.

Ранее, выступая на коллегии Минобороны, Путин рассказал о долге россиян перед детьми не вернувшихся с СВО бойцов. Он отметил, что сейчас важно поддерживать семьи российских военнослужащих.

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