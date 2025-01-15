Путин озвучил священную задачу для россиян

Путин заявил, что служение Отечеству остается для всех россиян священной задачей

Президент России Владимир Путин заявил, что служение Отечеству остается для всех жителей страны священной задачей, передает ТАСС с заседания оргкомитета «Победа».

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена были и остаются для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — озвучил такую задачу Путин.

По словам президента, каждый россиянин вносит свой вклад в сбережение родной страны.

Ранее, выступая на коллегии Минобороны, Путин рассказал о долге россиян перед детьми не вернувшихся с СВО бойцов. Он отметил, что сейчас важно поддерживать семьи российских военнослужащих.