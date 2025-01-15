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20:12, 15 января 2025Экономика

Раскрыто необычное свойство водорослей

Эколог Лакустова: Водоросли могут очищать воду от нефтяных загрязнений
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Водоросли могут очищать воду от нефтяных загрязнений. Необычное свойство растения назвала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, передают «Известия».

По ее словам, высаженные в месте разлива нефти водоросли выполнят роль биофлильтра, если отгородить ими загрязненный участок. Это растение способно расщеплять нефтепродукты до веществ, которые не наносят вред экосистеме водоемов.

Лакустова отметила, что в России уделяют недостаточно внимания вопросу разведения водорослей. Они могут не только устранять загрязнения, но также воспроизводить морскую флору и создавать экосистему для размножения фауны, стимулируя пищевую цепочку. Кроме того, водоросли полезны в борьбе с парниковыми газами.

Ранее в Минтрансе назвали сроки полной откачки мазута с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239». По данным ведомства, работы завершатся до конца января.

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