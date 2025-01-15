Раскрыто необычное свойство водорослей

Эколог Лакустова: Водоросли могут очищать воду от нефтяных загрязнений

Водоросли могут очищать воду от нефтяных загрязнений. Необычное свойство растения назвала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, передают «Известия».

По ее словам, высаженные в месте разлива нефти водоросли выполнят роль биофлильтра, если отгородить ими загрязненный участок. Это растение способно расщеплять нефтепродукты до веществ, которые не наносят вред экосистеме водоемов.

Лакустова отметила, что в России уделяют недостаточно внимания вопросу разведения водорослей. Они могут не только устранять загрязнения, но также воспроизводить морскую флору и создавать экосистему для размножения фауны, стимулируя пищевую цепочку. Кроме того, водоросли полезны в борьбе с парниковыми газами.

Ранее в Минтрансе назвали сроки полной откачки мазута с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239». По данным ведомства, работы завершатся до конца января.