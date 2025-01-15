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08:43, 15 января 2025Мир

Раскрыты детали будущей встречи Трампа и Путина

Политолог Дудчак: Путин и Трамп могут обсудить «Северный поток»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин и избранный американский лидер Дональд Трамп на переговорах могут обсудить судьбу «Северных потоков». Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости.

Он выразил уверенность в скорой встрече политиков, но предупредил, что надеяться на прорыв не стоит. Эксперт считает, что Трампу потребуется как минимум полгода, чтобы войти в курс дела и определиться со стратегией.

Он также указал, что основная идея американской стороны заключается в заморозке конфликта на Украине, что является неприемлемым для России. По словам собеседника агентства, Москва не пойдет на этом по двум причинам.

«Во-первых, опыт Минских соглашений показал, как Киев пользуется паузой. Во-вторых, сейчас российские войска стабильно продвигаются вперед», — пояснил Дудчак.

Дудчак также высказался о возможном месте проведения переговоров политиков. Он полагает, что наиболее подходящими вариантами являются Минск и Астана.

10 января Трамп анонсировал встречу с Путиным. По его словам, в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему. Политик также заявил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним.

ЖЗЛ
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