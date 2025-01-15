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11:08, 15 января 2025Силовые структуры

Разведка ВСУ обещала российскому военному помочь выехать в Европу за отход из Горловки

Разведка ВСУ обещала российскому военному выезд в Европу за отход из Горловки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещал российскому военному, командовавшему подразделением, защищавшим позиции под Горловкой, помощь в выезде в Европу в случае, если он согласится на подкуп. Это следует из опубликованной РИА Новости записи, сделанной сотрудниками ФСБ России.

Сразу после разговора разведчик ВСУ перевел военному аванс в размере сто тысяч долларов, пообещав, что оставшуюся сумму в один миллион долларов он и его сослуживцы получат после оставления боевых позиций.

Полученные в качестве аванса деньги были направлены на помощь бойцам специальной военной операции (СВО).

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