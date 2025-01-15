РКН назвал причину снижения скорости интернета в 21 регионе России

РКН: Из-за повреждения кабеля в Татарстане снизилась скорость интернета

Роскомнадзор (РКН) сообщил о повреждении магистрального кабеля в Татарстане, которое стало причиной снижения скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал обрыв кабеля на магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Тюлячи — Новая Тура. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочные сроки устранения — 21:00 мск.

Во вторник, 14 января, российские пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе Рунета. Тогда в РКН подтвердили, что в работе российских операторов связи наблюдаются неполадки. Однако точную причину произошедшего в ведомстве не назвали.