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17:21, 15 января 2025Интернет и СМИ

РКН назвал причину снижения скорости интернета в 21 регионе России

РКН: Из-за повреждения кабеля в Татарстане снизилась скорость интернета
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роскомнадзор (РКН) сообщил о повреждении магистрального кабеля в Татарстане, которое стало причиной снижения скорости интернета и деградации сервисов у 3,8 миллиона россиян в 21 регионе страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал обрыв кабеля на магистральной волоконно-оптической линии связи на участке Тюлячи — Новая Тура. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочные сроки устранения — 21:00 мск.

Во вторник, 14 января, российские пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе Рунета. Тогда в РКН подтвердили, что в работе российских операторов связи наблюдаются неполадки. Однако точную причину произошедшего в ведомстве не назвали.

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