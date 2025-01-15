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03:22, 15 января 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о приближении российских войск к Днепропетровской области

Рогов сообщил о приближении российских войск к Днепропетровской области Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись западнее села Соленое в Донецкой народной республике (ДНР) и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он добавил, что российские войска продвинулись на данном участке фронта от села Волково к Котлино к железной дороге, которая соединяет Красноармейск (украинское название — Покровск) с Днепропетровской областью, освободив более четырех квадратных километров.

По словам Рогова, в настоящее время участок юго-западней Красноармейска является самым приближенным к границе Днепропетровской области, до которой российским военным остается освободить несколько сел.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер выразил уверенность в том, что после взятия российскими войсками под контроль Красноармейска их продвижение в сторону Днепропетровской области будет проходить почти без какого-либо сопротивления.

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