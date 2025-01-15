Рогов сообщил о вхождении российских военных на окраины двух сел в ДНР

Рогов: Российские военные вошли на окраины сел Андреевка и Дачное в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России вошли на территорию сел Андреевка и Дачное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что Дачное находится западней, а Андреевка — северо-западней Курахово. По словам Рогова, на окраинах двух сел начались бои.

Собеседник агентства добавил, что ВС России также продвинулись вглубь села Ясеновое, вынуждая подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать.

Ранее Рогов сообщил о завершении зачистки от ВСУ села Зеленое к югу от Красноармейска (украинское название города — Покровск) в ДНР. По его словам, населенный пункт фактически перешел под российский контроль.