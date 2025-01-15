Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:08, 15 января 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о завершении зачистки от ВСУ села к югу от Красноармейска

Рогов: ВС России завершили зачистку от ВСУ села Зеленое к югу от Красноармейска
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России завершили зачистку от украинских войск села Зеленое к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Населенный пункт фактически перешел под российский контроль», — сообщил он.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные продвинулись западнее села Соленое в ДНР и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины. По его словам, в настоящее время участок юго-западней Красноармейска является самым приближенным к границе Днепропетровской области.

До этого на Украине подтвердили потерю одной из снабжающих подконтрольный Украине Красноармейск трасс. Аналитики также подтвердили успешное наступление российских военных в Дзержинске.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Добиваться мира через силу». Кандидат на пост главы Пентагона раскрыл позицию Трампа по Украине

      Россиянин предстанет перед судом за изнасилование школьницы 14 лет назад

      Российский доброволец в одиночку уничтожил три украинских беспилотника

      Рогов сообщил о вхождении российских военных на окраины двух сел в ДНР

      Россиянка описала отдых в Турции фразой «больше никогда не поеду»

      Россиян предупредили об опасности выращивания микрозелени

      В Германии призвали восстановить «Северный поток»

      Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами показала грудь в откровенном топе

      В Киеве объявлена воздушная тревога

      Мошенники заставили обманутого на миллионы рублей пенсионера продать автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше