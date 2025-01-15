Рогов сообщил о завершении зачистки от ВСУ села к югу от Красноармейска

Рогов: ВС России завершили зачистку от ВСУ села Зеленое к югу от Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России завершили зачистку от украинских войск села Зеленое к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Населенный пункт фактически перешел под российский контроль», — сообщил он.

Ранее Рогов рассказал, что российские военные продвинулись западнее села Соленое в ДНР и приблизились к границе с Днепропетровской областью Украины. По его словам, в настоящее время участок юго-западней Красноармейска является самым приближенным к границе Днепропетровской области.

До этого на Украине подтвердили потерю одной из снабжающих подконтрольный Украине Красноармейск трасс. Аналитики также подтвердили успешное наступление российских военных в Дзержинске.