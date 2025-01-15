Россияне кинулись скупать мебель

Mr.Doors: Спрос на мебель в России вырос на 22 % в 2024 году

Спрос на мебель в России вырос на четверть в 2024 году, когда число покупок в среднем увеличилось на 22 процента по отношению к 2023 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании Mr.Doors.

Чаще всего россияне покупают кухонные гарнитуры. Покупки мебели для кухни за год выросли на 26 процентов, шкафов и гардеробных — на 24 процента, мягкой мебели — на 21 процент. Больше всего мебель покупали жители Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Стремление россиян к покупке мебели генеральный директор компании Сергей Шихов объяснил желанием инвестировать в комфорт в текущих экономических реалиях. Он также указал, что количество заказов в рассрочку в 2024 году снизилось более чем на 15 процентов относительно 2023 года. Также на тенденцию повлияли развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и рост спроса на меблировку отелей и ресторанов.

Исследование было проведено в январе.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года спрос россиян на торшеры вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Спрос на ночники увеличился на 14 процентов, а бра покупали на семь процентов чаще.