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06:30, 26 ноября 2024Экономика

Россияне бросились скупать источники света

«ВсеИнструменты.ру»: спрос россиян на торшеры вырос на 40 процентов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Волчков / ТАСС

В ноябре 2024 года спрос россиян на торшеры вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. О том, что россияне фактически бросились скупать источники света, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Специалисты отметили рост интереса граждан к товарам для местного освещения в этом месяце. Так, спрос на ночники относительно 2023 года увеличился на 14 процентов, а бра покупали на семь процентов чаще. Между тем интерес россиян к покупке спотов, наоборот, снизился — на семь процентов. Однако эксперты отметили, что в Краснодаре продажи товаров этой категории подскочили на 100 процентов.

Ранее в ноябре стало известно, что продажи квартирных обогревателей в РФ с наступлением холодов взлетели практически в три раза в количественном выражении.

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